В ООН пока не обсуждают идею разместить в Кабуле миротворцев
20:11 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея разместить в Кабуле миротворцев ООН в данный момент не обсуждается. Об этом заявил в понедельник в ответ на вопрос ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Нет, насколько мне известно, такая идея не обсуждается", - сказал он.
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