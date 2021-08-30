В ООН пока не обсуждают идею разместить в Кабуле миротворцев

20:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея разместить в Кабуле миротворцев ООН в данный момент не обсуждается. Об этом заявил в понедельник в ответ на вопрос ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Нет, насколько мне известно, такая идея не обсуждается", - сказал он.