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В ночь на 31-е августа в Москве прогнозируется гроза и сильный ветер

22:15 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителей Москвы предупредили о грозе с дождем и сильном ветре до 14 м/с до утра 31 августа. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 09:00 часов утра 31 августа местами в городе Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 14 м/с", - сказали в пресс-службе.

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