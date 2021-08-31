Эксперты считают, что российским фермерам необходимы программы поддержки

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программы поддержки для фермеров, торгующих своей продукцией на ярмарках, должны быть созданы в регионах РФ. Власти также могут способствовать развитию сельской электронной коммерции, сообщили ТАСС во вторник опрошенные эксперты и предприниматели.



Слабая представленность в регионах фермерских рынков и ярмарок - один из главных тормозов для развития микро- и малого бизнеса в сельском хозяйстве, считает основатель Истринской сыроварни Олег Сирота. "Их количество нужно увеличивать, чтобы малый бизнес мог иметь возможность для реализации продукции", - подчеркнул он.



Говоря о нестационарной торговле, Сирота отметил, что нужно принять региональные программы поддержки, которые позволят фермерам выигрывать торги в городах и "даже ставить точки на безвозмездной основе".



