Эксперты считают, что российским фермерам необходимы программы поддержки
08:20 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слабая представленность в регионах фермерских рынков и ярмарок - один из главных тормозов для развития микро- и малого бизнеса в сельском хозяйстве, считает основатель Истринской сыроварни Олег Сирота. "Их количество нужно увеличивать, чтобы малый бизнес мог иметь возможность для реализации продукции", - подчеркнул он.
Говоря о нестационарной торговле, Сирота отметил, что нужно принять региональные программы поддержки, которые позволят фермерам выигрывать торги в городах и "даже ставить точки на безвозмездной основе".
Новости
- 09:05 31.08.2021
- Конфликт в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО - представитель альянса
- 09:00 31.08.2021
- Талибы подтвердили, что последний солдат США покинул Афганистан
- 08:30 31.08.2021
- Из-за роста заболеваемости в столице Австралии продлен карантин
- 08:10 31.08.2021
- Новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации выявили в Новой Зеландии
- 23:11 30.08.2021
- Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану
- 22:15 30.08.2021
- В ночь на 31-е августа в Москве прогнозируется гроза и сильный ветер
- 21:00 30.08.2021
- Очередной штамм COVID-19 C.1.2 обладает тревожным числом мутаций - ученые
- 20:11 30.08.2021
- В ООН пока не обсуждают идею разместить в Кабуле миротворцев
- 19:53 30.08.2021
- Московским учителям истории предлагают пройти «Новый курс»
- 19:50 30.08.2021
- До 1 октября отменены все массовый мероприятия на Ставрополье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать