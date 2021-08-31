Путь от индустриального парка «Есипово» до Ленинградского шоссе в Подмосковье теперь без пробок

20:10

Фото Константина Семенца

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с жителями и сотрудниками индустриального парка (ИП) «Есипово» открыл транспортную развязку в городском округе Солнечногорск. Она построена в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Движению запущено на 2 месяца раньше срока.

«В округе живет 15-20 тыс. человек в зависимости от сезона. Вовсю действует индустриальный парк «Есипово». Для всех, кто живет рядом – это рабочие места. Мы открываем развязку, чтобы экономить самое дорогое, что есть в нашей жизни – время. Это позволяет все делать быстрее, комфортнее, меняет качество жизни, – сказал губернатор. – Хочу поблагодарить компанию, которая строила развязку. У нас, к счастью, в большинстве своем строители сдают объекты досрочно. Мы делаем ставку на компании, которые меняют жизнь, обеспечивают скорость перемен».

Еще недавно жителям и работникам ИП «Есипово» подолгу приходилось стоять в пробках. Теперь эта проблема решена – на развязке обеспечено бессветофорное движение на Ленинградку и с нее. Дорога также увеличит пропускную способность для транзитного транспорта - дальнобойщики могут сэкономить до 40 минут.

Протяженность развязки со съездами – 3,2 км. В ее составе путепровод длиной 105 м. Здесь 3 полосы, расчетная скорость – 80 км/ч.





«Теперь для нас ситуация улучшится. От дома до работы можно будет доехать за 15 минут, а не как раньше – за час и более, – сказала местная жительница Вероника Страхова. – Завтра поеду на работу по новому пути».

В «Есипово» разместил свое производство автогигант «Мерседес». В числе крупнейших резидентов – фармацевтическая компания «Авексима», завод по производству строительной техники «Джей Си Би Раша», производитель оборудования для бестраншейного ремонта сетей «Полимертехком». К 2030 году в индустриальном парке планируют создать около 4 тыс. рабочих мест.

«Для бизнеса эта дорога – большое дело! Потому что коммерческий транспорт – это деньги. Каждый простой, каждая минута задержки недопустимы», – отметил руководитель компании «Сонный гномик», резидента ИП «Есипово», Дмитрий Каленик.