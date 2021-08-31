Путь от индустриального парка «Есипово» до Ленинградского шоссе в Подмосковье теперь без пробок
20:10 31.08.2021
|
Фото Константина Семенца
«В округе живет 15-20 тыс. человек в зависимости от сезона. Вовсю действует индустриальный парк «Есипово». Для всех, кто живет рядом – это рабочие места. Мы открываем развязку, чтобы экономить самое дорогое, что есть в нашей жизни – время. Это позволяет все делать быстрее, комфортнее, меняет качество жизни, – сказал губернатор. – Хочу поблагодарить компанию, которая строила развязку. У нас, к счастью, в большинстве своем строители сдают объекты досрочно. Мы делаем ставку на компании, которые меняют жизнь, обеспечивают скорость перемен».
Еще недавно жителям и работникам ИП «Есипово» подолгу приходилось стоять в пробках. Теперь эта проблема решена – на развязке обеспечено бессветофорное движение на Ленинградку и с нее. Дорога также увеличит пропускную способность для транзитного транспорта - дальнобойщики могут сэкономить до 40 минут.
Протяженность развязки со съездами – 3,2 км. В ее составе путепровод длиной 105 м. Здесь 3 полосы, расчетная скорость – 80 км/ч.
|
В «Есипово» разместил свое производство автогигант «Мерседес». В числе крупнейших резидентов – фармацевтическая компания «Авексима», завод по производству строительной техники «Джей Си Би Раша», производитель оборудования для бестраншейного ремонта сетей «Полимертехком». К 2030 году в индустриальном парке планируют создать около 4 тыс. рабочих мест.
«Для бизнеса эта дорога – большое дело! Потому что коммерческий транспорт – это деньги. Каждый простой, каждая минута задержки недопустимы», – отметил руководитель компании «Сонный гномик», резидента ИП «Есипово», Дмитрий Каленик.
НОВОСТИ
- 21:15 31.08.2021
- ЕС не допустит массовой миграции из Афганистана в Европу
- 20:10 31.08.2021
- В рамках туристического кешбэка россияне в 2021 г. потратили 32,4 млрд руб.
- 19:30 31.08.2021
- Больше половины россиян воспринимают дебаты как политическое шоу
- 19:20 31.08.2021
- Новикомбанк получил прибыль более 6 млрд рублей
- 19:10 31.08.2021
- В мэрии Москвы рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в школах
- 18:30 31.08.2021
- Часть афганских беженцев, эвакуированных США, готовы принять в Канаде - министр
- 18:20 31.08.2021
- Слова Грудинина об иске в суд Памфилова назвала "предвыборным трепом"
- 17:40 31.08.2021
- Афганские беженцы должны не ехать в ЕС, а оставаться в регионе - министр иммиграции Дании
- 17:38 31.08.2021
- Как сообщает Минпромторг, цены на «борщевой набор» снижены
- 17:24 31.08.2021
- Александр Мажуга: Разработки российских ученых всегда были востребованы в обороне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать