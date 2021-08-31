Отстраненные из-за отказа вакцинироваться, работники в Туле требуют по 1 млн руб. компенсации

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники тульского предприятия "Щегловский вал", отстраненные от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса, требуют выплатить им по 1 млн рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба управления судебного департамента в Тульской области.



"Судом приняты уточненные исковые заявления истцов об увеличении своих требований в части морального вреда до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.



Пролетарский районный суд Тулы 18 августа начал рассмотрение 18 исков от сотрудников оборонного предприятия "Щегловский вал", которых отстранили от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса. В тот день суд принял решение привлечь к участию в 16 делах Госинспекцию труда в Тульской области, одно дело было отложено по ходатайству истца для предоставления возможности ознакомиться с материалами дела, еще одно дело отложено по ходатайству представителя третьего лица управления Роспотребнадзора по Тульской области.



