0
0
104
НОВОСТИ

Отстраненные из-за отказа вакцинироваться, работники в Туле требуют по 1 млн руб. компенсации

21:40 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники тульского предприятия "Щегловский вал", отстраненные от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса, требуют выплатить им по 1 млн рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба управления судебного департамента в Тульской области.

"Судом приняты уточненные исковые заявления истцов об увеличении своих требований в части морального вреда до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Пролетарский районный суд Тулы 18 августа начал рассмотрение 18 исков от сотрудников оборонного предприятия "Щегловский вал", которых отстранили от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса. В тот день суд принял решение привлечь к участию в 16 делах Госинспекцию труда в Тульской области, одно дело было отложено по ходатайству истца для предоставления возможности ознакомиться с материалами дела, еще одно дело отложено по ходатайству представителя третьего лица управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:25 31.08.2021
Один из лицеев в Подмосковье 1 сентября посетит премьер-министр РФ
0
65
22:10 31.08.2021
На следующей неделе будет опубликован список необходимой помощи для Афганистана - генсек ООН
0
87
22:00 31.08.2021
Штамм коронавируса из Колумбии внесен в список ВОЗ для мониторинга
0
105
21:15 31.08.2021
ЕС не допустит массовой миграции из Афганистана в Европу
0
165
20:10 31.08.2021
Путь от индустриального парка «Есипово» до Ленинградского шоссе в Подмосковье теперь без пробок
0
230
20:10 31.08.2021
В рамках туристического кешбэка россияне в 2021 г. потратили 32,4 млрд руб.
0
215
19:30 31.08.2021
Больше половины россиян воспринимают дебаты как политическое шоу
0
275
19:20 31.08.2021
Новикомбанк получил прибыль более 6 млрд рублей
0
236
19:10 31.08.2021
В мэрии Москвы рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в школах
0
273
18:30 31.08.2021
Часть афганских беженцев, эвакуированных США, готовы принять в Канаде - министр
0
345

Возврат к списку