Отстраненные из-за отказа вакцинироваться, работники в Туле требуют по 1 млн руб. компенсации
21:40 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Судом приняты уточненные исковые заявления истцов об увеличении своих требований в части морального вреда до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
Пролетарский районный суд Тулы 18 августа начал рассмотрение 18 исков от сотрудников оборонного предприятия "Щегловский вал", которых отстранили от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса. В тот день суд принял решение привлечь к участию в 16 делах Госинспекцию труда в Тульской области, одно дело было отложено по ходатайству истца для предоставления возможности ознакомиться с материалами дела, еще одно дело отложено по ходатайству представителя третьего лица управления Роспотребнадзора по Тульской области.
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