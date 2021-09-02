«Роснефть» и General Electric продолжат сотрудничать при разработке и производстве винто-рулевых колонок для судов ледового класса

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Компании «Роснефть», GE Energy Power Conversion Technology Ltd., а также ООО «Прикладной инженерный и учебный центр Сапфир» сделали еще один шаг к локализации производства комплектующего оборудования для морских судов ледового класса, которые строятся на судоверфи «Звезда». В ходе VI Восточного экономического форума во Владивостоке они подписали соответствующий Лицензионный договор на использование Единой технологии винто-рулевых колонок высокого ледового класса мощностью 15 МВт. Подписанный документ будет способствовать дальнейшей локализации производства комплектующего оборудования для морских судов на «Звезде», кроме того выполнение соглашения позволит «Роснефти» повысить эффективность бизнес процессов в морских проектах.

Винто-рулевые колонки (ВРК) – ключевое звено судовой электроэнергетической системы. Ранее на «Заводе ВРК Сапфир» уже налажено производство винто-рулевых колонок мощностью 7,5 МВт, разработанная конструкция обеспечивает высокие ледовые и маневренные качества морских судов в период навигации по Северному морскому пути и рассчитана на эксплуатацию в тяжелых ледовых условиях. Технология ВРК мощностью 15 МВт была разработана Прикладным инженерным и учебным центром «Сапфир» в сотрудничестве с GE Power Conversion France SAS в рамках совместной программы научно-исследовательских и опытно конструкторских работ «Роснефти» и General Electric.