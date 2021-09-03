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НОВОСТИ

Минздрав РФ не поддерживает отмену масочного режима

10:32 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения не поддерживает отмену масочного режима в РФ из-за коронавируса, заявил ТАСС в пятницу первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

"Сейчас этого точно делать не стоит, мы поддерживаем масочный режим, и Минздрав выступает за ношение масок", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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