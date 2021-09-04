На черноморском побережье России начался бархатный сезон - Гидрометцентр
09:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На черноморском побережье, в Туапсе, Сочи, температура ниже нормы. Сейчас там около 25 градусов. Это означает, что начался бархатный сезон, поскольку температура воды тоже такая - 25-26 градусов. Ну, а бархатным сезоном называется та ситуация, когда температура воды и воздуха примерно одинаковы. Еще очень важно, чтобы это было комфортное сочетание. Потому что в районе Белого моря, например, температура воды и воздуха примерно одинаковая, 10-12 градусов. Однако бархатным сезоном это не назовешь", - рассказал он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России отмечал, что в этом году бархатный сезон будет короче, чем в прошлом. Такая ситуация складывается из-за того, что в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков. Он также напомнил, что в прошлом году бархатный сезонна курортах России длился практически до конца октября. В этом году, согласно прогнозам, он закончится в первой декаде октября.
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