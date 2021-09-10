Все больше британцев отказываются от щенков, приобретенных в период пандемии

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Великобритании все чаще принимают решение отказаться от собак, купленных в период пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные британского благотворительного фонда по защите собак Dogs Trust ("Догс траст").



Как отмечает организация, в последние недели количество звонков с целью найти для домашних любимцев новых хозяев возросло на 35%. Согласно наблюдениям фонда, люди начали переосмысливать свою потребность в приобретенных животных, после того как коронавирусные ограничения в стране начали снимать. 19 июля правительство отменило большинство мер по предотвращению распространения COVID-19. У жителей появилась возможность вернуться на работу в офисы, посещать бары и ночные клубы и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест.



С начала эпидемии, когда жители Соединенного Королевства вынуждены были находиться дома, спрос, а соответственно и цена на домашних питомцев взлетели. Как указывает Би-би-си, стоимость щенков тогда увеличилась почти вдвое и на момент введения жестких карантинных мер составляла в среднем 1,9 тыс. фунтов (2 630 долларов) за собаку.



