Все больше британцев отказываются от щенков, приобретенных в период пандемии
21:20 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечает организация, в последние недели количество звонков с целью найти для домашних любимцев новых хозяев возросло на 35%. Согласно наблюдениям фонда, люди начали переосмысливать свою потребность в приобретенных животных, после того как коронавирусные ограничения в стране начали снимать. 19 июля правительство отменило большинство мер по предотвращению распространения COVID-19. У жителей появилась возможность вернуться на работу в офисы, посещать бары и ночные клубы и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест.
С начала эпидемии, когда жители Соединенного Королевства вынуждены были находиться дома, спрос, а соответственно и цена на домашних питомцев взлетели. Как указывает Би-би-си, стоимость щенков тогда увеличилась почти вдвое и на момент введения жестких карантинных мер составляла в среднем 1,9 тыс. фунтов (2 630 долларов) за собаку.
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