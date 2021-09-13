Россия на учениях применила боевых роботов в одних порядках с людьми
18:00 13.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми. Это произошло на совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021». Как рассказали в министерстве обороны страны, там были задействованы роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Одни из них вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений. А также прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций. Эхо Москвы
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