0
0
119
НОВОСТИ

Россия на учениях применила боевых роботов в одних порядках с людьми

18:00 13.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми. Это произошло на совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021». Как рассказали в министерстве обороны страны, там были задействованы роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Одни из них вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений. А также прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:42 13.09.2021
«Как звучит конструктивизм?»: Сбер создал плейлист к открытию обновленной Фабрики-кухни в Самаре
0
75
18:40 13.09.2021
Навальный пожаловался на то, что администрация колонии ограничивает его общение с адвокатами
0
85
18:40 13.09.2021
Москва потребовала от Праги детальной информации по поводу задержания гражданина РФ - МИД
0
92
18:15 13.09.2021
Новый современный медицинский комплекс на Судостроительной очень нужен москвичам - Разворотнева
0
106
17:54 13.09.2021
Марка «Базовый продукт» обеспечит население качественными продуктами питания по доступным ценам - Нифантьев
0
126
17:32 13.09.2021
Ополченцы в Панджшере назвали ложью данные о восстановлении талибами мавзолея Масуда
0
187
17:25 13.09.2021
Сбер и «Фортум» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики
0
176
17:12 13.09.2021
Трамп намекнул, что ему "придется" участвовать в президентских выборах в США
0
208
17:00 13.09.2021
Рост исследований на низкой околоземной орбите невозможен без роста бюджета - "Энергия"
0
214
16:57 13.09.2021
Роман Романенко предложил включить в национальный проект «Демография» «декрет для бабушек»
0
200

Возврат к списку