Процедура получения вида на жительство в РФ для ИТ- специалистов будет упрощена
15:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Минтруд, ФСБ, ФТС России, а также ассоциации ИТ-отрасли должны к марту 2022 года создать условия для привлечения и возврата в Россию ИТ-специалистов и компаний. Об этом говорится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной правительством РФ.
Среди таких условий названы упрощение для ИТ- специалистов процедур получения вида на жительства, льготная ипотека, льготное кредитование и иные меры поддержки.
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