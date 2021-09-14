Процедура получения вида на жительство в РФ для ИТ- специалистов будет упрощена

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Минтруд, ФСБ, ФТС России, а также ассоциации ИТ-отрасли должны к марту 2022 года создать условия для привлечения и возврата в Россию ИТ-специалистов и компаний. Об этом говорится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной правительством РФ.

Среди таких условий названы упрощение для ИТ- специалистов процедур получения вида на жительства, льготная ипотека, льготное кредитование и иные меры поддержки.