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НОВОСТИ

Процедура получения вида на жительство в РФ для ИТ- специалистов будет упрощена

15:00 14.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Минтруд, ФСБ, ФТС России, а также ассоциации ИТ-отрасли должны к марту 2022 года создать условия для привлечения и возврата в Россию ИТ-специалистов и компаний. Об этом говорится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной правительством РФ.

Среди таких условий названы упрощение для ИТ- специалистов процедур получения вида на жительства, льготная ипотека, льготное кредитование и иные меры поддержки.

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