У международных наблюдателей будет доступ к видеонаблюдению за выборами в Думу - ОП РФ
11:05 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международные наблюдатели и журналисты будут иметь полный доступ к видеонаблюдению в центрах общественного наблюдения за выборами в Госдуму на протяжении всех трех дней голосования - с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил журналистам председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Центры работают все три дня, в том числе здесь, в Общественной палате РФ, работает наш главный ситуационный центр. Конечно, международным наблюдателям, у которых есть этот статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение", - сказал Григорьев.
Он добавил, что журналисты также имеют возможность все три дня присутствовать в центрах общественного наблюдения.
НОВОСТИ
- 12:32 15.09.2021
- Талибы на глазах у семьи казнили снайпера, помогавшего британцам
- 12:25 15.09.2021
- СМИ опубликовали полный «список Собянина»
- 12:20 15.09.2021
- Турция, Азербайджан и Пакистан проведут военные учения "Три брата"
- 12:12 15.09.2021
- Благодаря помощи Евгения Попова музыкальная школа района Фили-Давыдково переедет в отдельное здание
- 12:05 15.09.2021
- В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
- 12:00 15.09.2021
- За сутки в России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев COVID-19
- 11:38 15.09.2021
- Увеличение количества игроков на рынке космических услуг говорит о его серьезном потенциале - Роман Романенко
- 11:32 15.09.2021
- Белый кит впервые в России родился в дельфинарии Приморского океанариума
- 11:20 15.09.2021
- Ракеты КНДР пролетели около 800 км - южнокорейские военные
- 11:14 15.09.2021
- Распространение фейков о вакцинации необходимо пресекать - Нифантьев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать