Белый кит впервые в России родился в дельфинарии Приморского океанариума
11:32 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый в России случай рождения белухи в условиях дельфинария зарегистрирован в Приморском океанариуме, сообщает в среду пресс-служба учреждения.
"Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария. Сейчас малышка проходит первую линьку, с точки зрения биологов, этот естественный процесс означает не только смену цвета, но и то, что маленький кит развивается нормально", - говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, для России это первый в истории случай рождения белого кита в искусственно созданных условиях. Во всем мире описано лишь несколько подобных фактов. Информацию о рождении долгое время хранили в тайне из-за того, что к животным нельзя было подходить.
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