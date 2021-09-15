Талибы на глазах у семьи казнили снайпера, помогавшего британцам

12:32 Источник: Газета.Ru

Афганский снайпер, работавший вместе с британским спецназом, был выслежен талибами (организация запрещена в России) и казнен на глазах у своей семьи. Об этом сообщает The Times.

Жертва, отец пятерых детей, был одним из союзников западных войск, но по неизвестной причине не покинул страну с другими беженцами.

«Они нашли его и несколько раз выстрелили в него на глазах у семьи», — рассказал изданию бывший британский полковник Эш Александер-Купер.

По его словам, это убийство доказывает, что заявления талибов об амнистии для тех, кто работал против боевиков — просто «фантазия». Газета.Ru