Талибы на глазах у семьи казнили снайпера, помогавшего британцам
12:32 15.09.2021 Источник: Газета.Ru
Афганский снайпер, работавший вместе с британским спецназом, был выслежен талибами (организация запрещена в России) и казнен на глазах у своей семьи. Об этом сообщает The Times.
Жертва, отец пятерых детей, был одним из союзников западных войск, но по неизвестной причине не покинул страну с другими беженцами.
«Они нашли его и несколько раз выстрелили в него на глазах у семьи», — рассказал изданию бывший британский полковник Эш Александер-Купер.
По его словам, это убийство доказывает, что заявления талибов об амнистии для тех, кто работал против боевиков — просто «фантазия». Газета.Ru
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