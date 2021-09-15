ФСБ заявила о наличии связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России в ходе расследования дела о подрыве газопровода в Крыму получила данные о связи запрещенной в России организации "Меджлис" с украинскими спецслужбами. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в рамках расследования уголовного дела в отношении троих граждан России, причастных к диверсии на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, получены сведения о связи запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис") со спецслужбами Украины", - сообщили в ЦОС.

Решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 г. общественное объединение "Меджлис крымско- татарского народа" признано экстремистским. Его деятельность на территории РФ запрещена.