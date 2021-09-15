Стратегические учения "Запад-2021" завершились на полигоне Мулино в Нижегородской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония закрытия российско- белорусских стратегических учений "Запад-2021" состоялась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага", - заявил на церемонии закрытия заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.