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Стратегические учения "Запад-2021" завершились на полигоне Мулино в Нижегородской области

14:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония закрытия российско- белорусских стратегических учений "Запад-2021" состоялась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага", - заявил на церемонии закрытия заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

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