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Работа по созданию сверхтяжелой ракеты "Енисей" никогда не прекращалась - Рогозин

14:12 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" никогда не останавливалась, сообщил журналистам в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге.

Ранее в СМИ со ссылкой на гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрия Баранова появилась информация, что Россия прекратила техническое проектирование ракеты "Енисей" для полетов на Луну.

"На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. <...> Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас, <...> элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо", - сказал он.

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