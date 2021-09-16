Практически все работающие с Путиным вакцинированы, сообщил Песков
12:32 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Плановая вакцинация и ревакцинация от коронавируса в Кремле не проводится, но практически все, кто работает с президентом РФ Владимиром Путиным, вакцинированы. Об этом журналистам заявил пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.
"Естественно, практически все, кто работает с президентом, вакцинированы", - заявил представитель Кремля.
При этом он добавил, что плановая прививочная кампания в администрации президента не проводилась. "Нет, запланированная вакцинация, ни ревакцинация в администрации не проводилась", - сказал Песков.
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