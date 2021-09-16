0
0
130
НОВОСТИ

Турция отказывается принимать без теста россиян с прививками "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

15:12 16.09.2021 Источник: Интерфакс

Турция с 14 сентября начала принимать без тестов только россиян с сертификатом о вакцинации "Спутник V" или антителами, привитым другими российскими вакцинами нужно предъявлять ПЦР-тест или тест на антиген, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В ассоциации уточняют, что туроператоры получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. Там пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика. Въехать с сертификатом о вакцинации турист может также, если он привит одной из вакцин, признанных ВОЗ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:37 16.09.2021
Активисты не дали «Жилищнику» закрасить имена пропавших детей
0
90
15:32 16.09.2021
Британский ботанический сад стал мировым рекордсменом по числу растений
0
91
15:32 16.09.2021
ЕС не может определять, кто может вступать в брак в отдельных странах - власти Польши
0
96
15:00 16.09.2021
МИД РФ заявил демарш США по линии российского посольства из-за вмешательства в выборы в РФ
0
146
14:12 16.09.2021
Французские войска нейтрализовали главу "ИГ в Большой Сахаре" - Макрон
0
185
14:00 16.09.2021
ЕС не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии - представитель
0
248
14:00 16.09.2021
Подорвавший дверь отдела полиции под Воронежем перед этим убил знакомую семью - СК
0
231
13:50 16.09.2021
В программу ОМС должны быть включены генетические тесты - Александр Румянцев
0
260
13:33 16.09.2021
Общественный штаб и наблюдатели полностью готовы к работе на выборах
0
231
13:32 16.09.2021
Самоизоляция Путина продлится как минимум неделю - Песков
0
248

Возврат к списку