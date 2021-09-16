Турция отказывается принимать без теста россиян с прививками "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

15:12 Источник: Интерфакс

Турция с 14 сентября начала принимать без тестов только россиян с сертификатом о вакцинации "Спутник V" или антителами, привитым другими российскими вакцинами нужно предъявлять ПЦР-тест или тест на антиген, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В ассоциации уточняют, что туроператоры получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. Там пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика. Въехать с сертификатом о вакцинации турист может также, если он привит одной из вакцин, признанных ВОЗ.