Турция отказывается принимать без теста россиян с прививками "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
15:12 16.09.2021 Источник: Интерфакс
Турция с 14 сентября начала принимать без тестов только россиян с сертификатом о вакцинации "Спутник V" или антителами, привитым другими российскими вакцинами нужно предъявлять ПЦР-тест или тест на антиген, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В ассоциации уточняют, что туроператоры получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. Там пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика. Въехать с сертификатом о вакцинации турист может также, если он привит одной из вакцин, признанных ВОЗ.
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