На запуск "Северного потока - 2" влияет рост цен на газ в Европе - Чижов

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен на газ в Европе будет содействовать скорейшему введению в эксплуатацию "Северного потока - 2", заявил в эфире телеканала "Россия-24" постпред России при ЕС Владимир Чижов.



"Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они (процедуры - прим. ТАСС) будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток - 2", - отметил он.



Чижов также выразил уверенность, что процедуры по запуску "Северного потока - 2" завершатся положительно независимо от мнения депутатов Европарламента. "Замах у них на энергетику широкий, они, в частности, требуют, чтобы потребители в ЕС отказались от электроэнергии, производимыми российскими АЭС, а также АЭС, построенными за пределами России, но по российским технологиям, но как это на практике можно сделать, они не поясняют. Электроэнергия, где бы она ни производилась, попадает в общую сеть", - отметил он.



Цена на газ в Европе на закрытии торгов 16 сентября закрепилась на уровне $760 за 1 тыс. куб. м. Накануне стоимость голубого топлива побила исторический рекорд, достигнув в пике почти $970 за 1 тыс. куб. м.



