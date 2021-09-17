Частый кашель Байдена – не повод для беспокойства, уверены в Белом доме
10:20 17.09.2021 Источник: Эхо Москвы
В Белом доме считают, что частый кашель президента Джо Байдена – не повод для беспокойства.
Так ответила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки в ответ на вопрос одного из журналистов. По ее словам, за состоянием здоровья 78-летнего лидера следят врачи. Ранее на кашель Байдена во время выступлений обращали внимание в соцсетях. Эхо Москвы
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