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Россия в пандемию направила на поддержку граждан и экономики около 3 трлн рублей - Путин

11:20 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего", - рассказал глава государства о мерах, принятых в пандемию.

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