Демократы полностью уничтожат США через три года - Трамп
11:32 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты будут разрушены через три года, если у власти в стране останутся представители Демократической партии. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
По его словам, если республиканцы не смогут получить большинство в Конгрессе США на промежуточных выборах в 2022 году и возглавить правительство в 2024 году, то "за три года от страны ничего не останется". Трамп добавил, что за прошедшие восемь месяцев правления президента США Джо Байдена Соединенные Штаты "скатились, как никогда до этого".
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