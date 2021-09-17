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Демократы полностью уничтожат США через три года - Трамп

11:32 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут разрушены через три года, если у власти в стране останутся представители Демократической партии. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

По его словам, если республиканцы не смогут получить большинство в Конгрессе США на промежуточных выборах в 2022 году и возглавить правительство в 2024 году, то "за три года от страны ничего не останется". Трамп добавил, что за прошедшие восемь месяцев правления президента США Джо Байдена Соединенные Штаты "скатились, как никогда до этого".

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