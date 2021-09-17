Демократы полностью уничтожат США через три года - Трамп

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут разрушены через три года, если у власти в стране останутся представители Демократической партии. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

По его словам, если республиканцы не смогут получить большинство в Конгрессе США на промежуточных выборах в 2022 году и возглавить правительство в 2024 году, то "за три года от страны ничего не останется". Трамп добавил, что за прошедшие восемь месяцев правления президента США Джо Байдена Соединенные Штаты "скатились, как никогда до этого".