В Москве выявили 2 537 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 537. Прирост стал максимальным с 8 августа, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,16%. Днем ранее в столице выявили 2 479 случаев заражения, всего с начала пандемии - 1 596 658.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 42 против 45 днем ранее, до 28 247 человек (1,77% заболевших).
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