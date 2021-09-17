В Москве выявили 2 537 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 537. Прирост стал максимальным с 8 августа, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,16%. Днем ранее в столице выявили 2 479 случаев заражения, всего с начала пандемии - 1 596 658.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 42 против 45 днем ранее, до 28 247 человек (1,77% заболевших).