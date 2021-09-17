Путин проголосовал на выборах онлайн - Песков
16:33 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в онлайн- формате, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин проголосовал онлайн", - сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 17:44 17.09.2021
- Общественный штаб: В Москве онлайн проголосовали уже 900 тыс человек
- 17:40 17.09.2021
- Администрация Байдена считает для себя главным приоритетом проблему климата - Блинкен
- 17:12 17.09.2021
- Зеленский наградил Меркель за санкции против России - СМИ
- 17:00 17.09.2021
- Снижение заболеваемости ковидом выявили в 53 регионах РФ, в 11 регионах есть рост - Попова
- 16:12 17.09.2021
- Школы РФ работают в обычном режиме в дни проведения голосования - Минпросвещения
- 16:00 17.09.2021
- Путин подписал указ о выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда
- 15:46 17.09.2021
- В ОШ не подтвердили сообщения о нарушениях на избирательных участках в Москве
- 15:37 17.09.2021
- В Москве онлайн проголосовали уже более 770 тыс человек
- 15:32 17.09.2021
- Цена газа в Европе может побить уже достигнутые рекорды в ближайшее время - Миллер
- 15:12 17.09.2021
- МАГАТЭ должно контролировать строительство Австралией атомных подлодок - постпред РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать