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Путин проголосовал на выборах онлайн - Песков

16:33 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в онлайн- формате, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин проголосовал онлайн", - сказал представитель Кремля.

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