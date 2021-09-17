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Британия смягчает правила въезда в страну

19:22 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании существенно смягчают правила въезда на территорию страны из других государств, включая Россию. Как в пятницу написал на своей странице в "Твиттере" глава британского Минтранса Грант Шэппс, с 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на COVID-19 по приезде в Англию из большинства стран мира.

"Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания и сделали поездки за рубеж дешевле", - заявил министр телеканалу "Скай ньюс", подчеркнув, что снять часть ограничений Великобритании позволяет успех программы массовой вакцинации населения, которой уже охвачены почти 90% жителей страны старше 16 лет.

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