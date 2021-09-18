0
0
52
НОВОСТИ

Политолог Дмитрий Орлов назвал стратегической ошибкой призыв ряда партий отказаться избирателям от ДЭГ

18:05 18.09.2021

Призыв некоторых партий к избирателям об отказе от дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - стратегическая ошибка, считает политолог Дмитрий Орлов. «Делать ставку на прямой поход (а не участие в онлайн-голосовании) избирателей в последний день голосования - это ставка оппозиции. Еще раз подчеркну - это ошибка на текущих выборах, и это ошибка стратегическая. Можно потерять людей, которые иначе голосуют, иначе мыслят, иначе живут», - полагает эксперт.

По его словам, кампания сегодняшнего дня серьезно отличается от того, что было ранее, например, в 2016 году. "Голосование более длительное. В нем уже очень значительная дистанционная часть, - отмечает политолог. - Я полагаю, что ДЭГ очень серьезно меняет и порядок волеизъявления, и его содержания".

Похожее заявление по поводу ряда призыва партий к избирателям отказаться от онлайн-голосования сегодня сделал и депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 18.09.2021
На одном из участков в Кемерове зафиксировали вброс бюллетеней
0
21
18:10 18.09.2021
МВД и СБУ Украины провели учения на границе с Россией
0
46
17:35 18.09.2021
Андрей Воробьев: Приятно, что в Подмосковье большое количество людей принимают участие в выборах
0
115
17:30 18.09.2021
Уже 1,5 млн голосов москвичей зарегистрировано в системе онлайн-голосования
0
126
17:25 18.09.2021
В Общественном штабе заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве
0
138
16:27 18.09.2021
Депутат МГД Козлов: Отказ ряда партий от призыва избирателей голосовать онлайн - ошибка
0
190
16:20 18.09.2021
Протестующих против празднования Дня независимости в Ереване начали задерживать
0
197
16:19 18.09.2021
Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Госдуму
0
213
16:10 18.09.2021
На выборах в Госдуму проголосовали онлайн в Москве более 1,5 млн человек
0
199
15:20 18.09.2021
В Киеве сотни человек вышли на митинг против ограничительных мер из-за коронавируса
0
292

Возврат к списку