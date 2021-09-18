Политолог Дмитрий Орлов назвал стратегической ошибкой призыв ряда партий отказаться избирателям от ДЭГ

18:05

Призыв некоторых партий к избирателям об отказе от дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - стратегическая ошибка, считает политолог Дмитрий Орлов. «Делать ставку на прямой поход (а не участие в онлайн-голосовании) избирателей в последний день голосования - это ставка оппозиции. Еще раз подчеркну - это ошибка на текущих выборах, и это ошибка стратегическая. Можно потерять людей, которые иначе голосуют, иначе мыслят, иначе живут», - полагает эксперт.



По его словам, кампания сегодняшнего дня серьезно отличается от того, что было ранее, например, в 2016 году. "Голосование более длительное. В нем уже очень значительная дистанционная часть, - отмечает политолог. - Я полагаю, что ДЭГ очень серьезно меняет и порядок волеизъявления, и его содержания".



Похожее заявление по поводу ряда призыва партий к избирателям отказаться от онлайн-голосования сегодня сделал и депутат Мосгордумы Александр Козлов.



