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НОВОСТИ

В Общественном штабе рассказали, как проверяют голоса с «отложенным решением»

10:17 20.09.2021

Представители столичного Общественного штаба дополнительно пересчитают голоса избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения в системе электронного голосования, впервые использовавшейся на выборах 17-19 сентября. «Голоса электронных избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов голосования», - сказано в сообщении на сайте Общественной палаты Москвы. По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, сверка нужна, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.

Напомним, в Москве в реестр дистанционного электронного голосования были включены более 2 млн человек, при этом явка на онлайн-выборы в мегаполисе составила 96,5%.

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