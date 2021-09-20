Пять человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в пермском вузе - СК

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятеро погибли и шесть были ранены в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В результате 5 человек погибло, 6 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", - сказала она.