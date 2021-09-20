Всесезонный курорт «Манжерок» признан лучшим инвестпроектом России

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Престижную премию Ski Business Awards в номинации «Лучший инвестиционный проект России 2021 года» получил инвестиционный проект Сбера, всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай. Лауреатом премии «Манжерок» становится третий год подряд, в 2020 году «Манжерок» был отмечен в номинации «Самый посещаемый курорт России», а в 2019-м — признан «Лучшим байк-парком России».

Также курортом «Манжерок» и компанией Doppelmayr Seilbahnen GmbH в ходе выставки был подписан документ о создании центра управления горными территориями, на базе которого будет проходить обучение профильных специалистов в сфере функционирования канатных дорог, горнолыжных трасс и так далее.

Также в рамках договора планируется развитие кадрового потенциала горнолыжной индустрии, обеспечение высокого уровня безопасности горнолыжных комплексов, система поддержки и реализации проектов, популяризация горнолыжного туризма.

Сегодня «Манжерок» располагает гостиничным комплексом на 82 номера, уникальной канатной дорогой гондольного типа Doppelmayr, 300-метровым ленточным подъемником для детей и новичков, самым длинным в РФ, а также системой горнолыжных трасс с системой искусственного снегообразования, байк-парком, трассами для катания на горных велосипедах и другими объектами. К 2023 году к ним планируется добавить 5-звёздный гостиничный комплекс, панорамный ресторан на вершине горы, комплекс премиальных вилл и бань, новые кресельные канатные дороги и более 23 км горнолыжных трасс, а также парк семейных развлечений.



За победу в премии Ski Business Awards борются лучшие проекты страны в области горнолыжного спорта, выставка Ski Build Expo посвящена горнолыжному инжинирингу и уже более 20 лет ежегодно проходит в Гостином дворе.