Гидрографическое судно уточнило границы России в Арктике

15:12 Источник: Интерфакс

Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" уточнило координаты России в районе Земли Франца-Иосифа, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Производились промеры глубин, уточнялись координаты критических точек. Это те самые координаты, от которых откладывается граница Российской Федерации", - сообщил капитан судна Виталий Хопрячков, которого цитирует пресс-служба.

Исследования проводились в течение последних двух месяцев. В данный момент "Горизонт" ввернулся в пункт базирования гидрографических кораблей Северного флота - поселок Мишуково.