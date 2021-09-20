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НОВОСТИ

Гидрографическое судно уточнило границы России в Арктике

15:12 20.09.2021 Источник: Интерфакс

Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" уточнило координаты России в районе Земли Франца-Иосифа, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Производились промеры глубин, уточнялись координаты критических точек. Это те самые координаты, от которых откладывается граница Российской Федерации", - сообщил капитан судна Виталий Хопрячков, которого цитирует пресс-служба.

Исследования проводились в течение последних двух месяцев. В данный момент "Горизонт" ввернулся в пункт базирования гидрографических кораблей Северного флота - поселок Мишуково.

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