Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму - МИД

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция считает нелегитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Турции.

"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.