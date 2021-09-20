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Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму - МИД

22:40 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция считает нелегитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Турции.

"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

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