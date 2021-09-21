Главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Парижем по отношению к Вашингтону - АФП

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией по отношению к США в связи с разрывом Австралией соглашения по подводным лодкам. Об этом в понедельник сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.