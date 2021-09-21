Байден намерен вдвое поднять лимит приема беженцев

10:20 Источник: Эхо Москвы

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о планах вдвое поднять лимит приема беженцев. В заявлении Госдепартамента говорится, что в 2022-м финансовом году, который стартует 1-го октября, парламентариям рекомендуют поднять планку с 62,5 до 125 тысяч человек. В качестве обоснования Госдеп ссылается на беспрецедентные гуманитарные кризисы в мире, но не уточняет географические приоритеты, за счет каких именно стран будут наращивать прием.

Госсекретарь Энтони Блинкен проведет по этой теме консультации с конгрессменами. Эхо Москвы