Байден намерен вдвое поднять лимит приема беженцев
10:20 21.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о планах вдвое поднять лимит приема беженцев. В заявлении Госдепартамента говорится, что в 2022-м финансовом году, который стартует 1-го октября, парламентариям рекомендуют поднять планку с 62,5 до 125 тысяч человек. В качестве обоснования Госдеп ссылается на беспрецедентные гуманитарные кризисы в мире, но не уточняет географические приоритеты, за счет каких именно стран будут наращивать прием.
Госсекретарь Энтони Блинкен проведет по этой теме консультации с конгрессменами. Эхо Москвы
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