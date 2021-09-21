Россия не оставит без внимания заявление Анкары о выборах в Госдуму в Крыму - Захарова
11:05 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившееся 20 сентября на сайте Министерства иностранных дел Турции заявление пресс- секретаря МИД Турции, посла Танжу Билгича.
В заявлении сказано, что результаты выборов в Государственную думу, состоявшиеся 17-19 сентября 2021 года, применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции".
"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", - отметила Захарова.
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