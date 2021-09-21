В Москве выявили 1 926 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 926 против 2 469 днем ранее, до 1 606 175. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,12%.
Число летальных исходов из-за новой инфекции возросло на 52 против 48 днем ранее, до 28 447 (1,77% заразившихся), следует из данных штаба.
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