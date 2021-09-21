В Москве выявили 1 926 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 926 против 2 469 днем ранее, до 1 606 175. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,12%.

Число летальных исходов из-за новой инфекции возросло на 52 против 48 днем ранее, до 28 447 (1,77% заразившихся), следует из данных штаба.