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В Москве выявили 1 926 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 926 против 2 469 днем ранее, до 1 606 175. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,12%.

Число летальных исходов из-за новой инфекции возросло на 52 против 48 днем ранее, до 28 447 (1,77% заразившихся), следует из данных штаба.

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