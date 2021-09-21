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Вызванный пандемией спад в экономике России полностью преодолен - Путин

16:00 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией, ВВП страны вышел на докризисный уровень. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", - сказал Путин.

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