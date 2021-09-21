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НОВОСТИ

Объем просроченных кредитов физлиц в РФ превысил 1 трлн рублей

17:32 21.09.2021 Источник: РБК

На 1 сентября 2021 года объем просроченных кредитов физических лиц достиг 1,006 трлн руб., следует из статистики Банка России. За месяц проблемные долги выросли незначительно — на 10 млрд руб., или 1%, а с начала года — на 73 млрд руб. (+7,9%).

По сравнению с 2020 годом темпы прироста портфеля «плохих» долгов сейчас ниже. В прошлом году за январь—август объем просрочки увеличился на 151 млрд руб., или 19,8%.  РБК

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