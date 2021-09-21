Объем просроченных кредитов физлиц в РФ превысил 1 трлн рублей
17:32 21.09.2021 Источник: РБК
По сравнению с 2020 годом темпы прироста портфеля «плохих» долгов сейчас ниже. В прошлом году за январь—август объем просрочки увеличился на 151 млрд руб., или 19,8%. РБК
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