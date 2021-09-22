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Доля заемщиков МФО моложе 30 лет в августе достигла почти 37% - НБКИ

10:20 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) моложе 30 лет в августе выросла на 5,1 процентного пункта (п. п.) по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигла 36,7%. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 0,2 п. п., следует из данных, которыми с ТАСС поделились в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

"За прошедший год в возрастной структуре заемщиков по количеству выданных МФО займов произошли достаточно существенные изменения. В августе 2021 года доля граждан моложе 30 лет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,1 процентного пункта (п. п.) и составила 36,7% (в августе 2020 года - 31,6%). Таким образом, в настоящее время это наиболее многочисленная группа граждан в структуре микрофинансовых заемщиков", - директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

При этом доля заемщиков в возрасте 30-39 лет за год также выросла, но менее существенно, и составила 32,9% (+2,2 п. п.). Кроме того, во всех возрастных группах граждан старше 40 лет, напротив, было отмечено снижение доли в общей структуре микрофинансовых заемщиков. Так, доля заемщиков в возрасте 40-49 лет в августе составила 14,6% (-0,7 п. п.), 50-59 лет - 7,5% (-2,8 п. п.), старше 60 - 8,4% (-3,8 п. п.)

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