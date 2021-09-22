Проснувшийся на Канарских островах вулкан фонтанирует лавой

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Проснувшийся на Канарских островах вулкан выбрасывает лаву на высоту 12 метров. Раскалённая магма движется со средней скоростью 200 метров в час.

Как сообщает местная пресса, вулканическая масса разрушила около 300 домов.

19 сентября началось извержение вулкана в районе населённого пункта Эль-Пассо. Были эвакуированы более шести тысяч человек, пострадавших нет. Говорит Москва