Проснувшийся на Канарских островах вулкан фонтанирует лавой
22:00 22.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Проснувшийся на Канарских островах вулкан выбрасывает лаву на высоту 12 метров. Раскалённая магма движется со средней скоростью 200 метров в час.
Как сообщает местная пресса, вулканическая масса разрушила около 300 домов.
19 сентября началось извержение вулкана в районе населённого пункта Эль-Пассо. Были эвакуированы более шести тысяч человек, пострадавших нет. Говорит Москва
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