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НОВОСТИ

Проснувшийся на Канарских островах вулкан фонтанирует лавой

22:00 22.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Проснувшийся на Канарских островах вулкан выбрасывает лаву на высоту 12 метров. Раскалённая магма движется со средней скоростью 200 метров в час.

Как сообщает местная пресса, вулканическая масса разрушила около 300 домов.

19 сентября началось извержение вулкана в районе населённого пункта Эль-Пассо. Были эвакуированы более шести тысяч человек, пострадавших нет.  Говорит Москва

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