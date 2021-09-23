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В Конгрессе США поддержали поправку, ужесточающую санкции против суверенного долга России

09:05 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая запрещает американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Внесенная конгрессменом Брэдом Шерманом (демократ от штата Калифорния) поправка будет включена в оборонный бюджет, который, как ожидается, в конце этой недели поддержит Палата представителей. Согласно поправке Шермана, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней. Инициатива также обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Президент после получения данного доклада обязан принять решение, стоит ли приостановить, либо сохранить в силе эти санкции.

Торговая палата США выступила против данной инициативы, заявив, что она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России. Ее представители считают, что эта поправка "окажет незначительное влияние на способность" РФ получать средства на мировых рынках с учетом ее значительного объема резервов "и в то же время нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в России".

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