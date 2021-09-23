В Agile Home Сбера прошел онлайн-семинар «Трансформация Центров карьеры»

12:30

В Сбере закончился интерактивный семинар «Трансформация Центров карьеры», организованный СберУниверситетом под руководством Миннауки и высшего образования РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив.

В семинаре участвовало более 700 человек: представители и главы высших учебных заведений, сотрудники министерств и Центров карьеры. Мероприятие положило начало большой совместной работе бизнеса, университетов и регулятора по цифровой трансформации Центров карьеры в вузах.

Благодаря новым цифровым инструментам и единому формату сбора данных в вузах России работа высших учебных заведений с точки зрения профессионального устройства студентов будет более прозрачной, что улучшит клиентский опыт студентов при старте карьеры в процессе обучения.

Трансформация и повышение вовлеченности Центров карьеры позволит Сберу увеличить охват студенческой аудитории и привлечь больше студентов на карьерные и образовательные программы Сбера.

«В центре любой трансформации должен находиться клиент и его запросы. Новые цифровые инструменты и единый формат сбора данных в учебных заведениях страны позволит сделать более прозрачной работу вузов с точки зрения профильного трудоустройства студентов. Трансформация улучшит клиентский опыт студентов при старте карьеры в процессе обучения, а также упростит взаимодействие бизнеса и учебных заведений», — рассказал Андрей Очеретный, исполнительный директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка.

Онлайн-семинар «Трансформация Центров карьеры» стал первым из серии планируемых проектных семинаров для представителей администрации вузов в рамках проекта «Ректорий», созданного СберУниверситетом и Школой антропологии будущего ИОН РАНХиГС.