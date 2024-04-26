КНР и США могут иметь своих друзей и партнеров — Си Цзиньпин
14:00 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин и Вашингтон вправе самостоятельно выбирать своих друзей и партнеров. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.
«Обе стороны могут иметь своих друзей и партнеров, не надо нацеливаться друг на друга, противостоять и причинять вред друг другу», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
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