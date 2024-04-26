КНР и США могут иметь своих друзей и партнеров — Си Цзиньпин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин и Вашингтон вправе самостоятельно выбирать своих друзей и партнеров. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.

«Обе стороны могут иметь своих друзей и партнеров, не надо нацеливаться друг на друга, противостоять и причинять вред друг другу», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.