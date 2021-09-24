Украинская армия обстреляла северный пригород Донецка, сообщили в ДНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов село Веселое к северу от Донецка. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В зоне обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался населенный пункт Веселое", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что украинские силовики выпустили по населенному пункту пять мин калибра 82 мм.