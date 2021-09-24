Украинская армия обстреляла северный пригород Донецка, сообщили в ДНР
11:05 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов село Веселое к северу от Донецка. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В зоне обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался населенный пункт Веселое", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.
Уточняется, что украинские силовики выпустили по населенному пункту пять мин калибра 82 мм.
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