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США выделят $1 млрд Израилю на закупку ракет для «Железного купола»

11:20 24.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Соединенные Штаты выделят один миллиард долларов Израилю на закупку ракет, необходимых для системы ПРО «Железный купол», сообщает издание Hill. По ее данным, Палата представителей Конгресса США одобрила соответствующий законопроект. В конце лета президент Джо Байден пообещал оказать Израилю помощь на встрече с премьер-министром Нафтали БеннетомЭхо Москвы

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