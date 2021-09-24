США выделят $1 млрд Израилю на закупку ракет для «Железного купола»

11:20 Источник: Эхо Москвы

Соединенные Штаты выделят один миллиард долларов Израилю на закупку ракет, необходимых для системы ПРО «Железный купол», сообщает издание Hill. По ее данным, Палата представителей Конгресса США одобрила соответствующий законопроект. В конце лета президентпообещал оказать Израилю помощь на встрече с премьер-министром