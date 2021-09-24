США выделят $1 млрд Израилю на закупку ракет для «Железного купола»
11:20 24.09.2021 Источник: Эхо Москвы
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