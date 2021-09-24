0
0
47
НОВОСТИ

Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72% - Памфилова

13:20 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговая явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%, в них приняли участие более 56 млн россиян. Об этом в пятницу сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги избирательной кампании.

"В выборах приняли участие 56 млн 483. тыс. 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей", - проинформировала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 24.09.2021
В 2022 году на пособия по безработице будет выделено почти 64 млрд рублей - Голикова
0
26
13:05 24.09.2021
Нахождение войск США в Сирии незаконно, они должны покинуть страну - глава МИД республики
0
96
13:00 24.09.2021
Принятие США новых санкций против РФ перечеркнет "дух Женевы" - Песков
0
109
12:32 24.09.2021
В Москве зарегистрировали 56 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с 24 августа
0
132
12:20 24.09.2021
Премьер Украины обвинил Россию в росте цен на газ
0
172
12:05 24.09.2021
Боррель не видит возможности признания правительства талибов в ЕС
0
175
12:00 24.09.2021
В России зарегистрировали 828 смертей из-за ковида за сутки, это максимум за пандемию
0
237
11:47 24.09.2021
Сбер представил предложения по автоматизации процесса взыскания
0
204
11:32 24.09.2021
КНР против альянса AUKUS, поскольку он нарушает договоренности о ядерном оружии - МИД
0
221
11:20 24.09.2021
США выделят $1 млрд Израилю на закупку ракет для «Железного купола»
0
232

Возврат к списку