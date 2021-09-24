Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72% - Памфилова

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговая явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%, в них приняли участие более 56 млн россиян. Об этом в пятницу сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги избирательной кампании.

"В выборах приняли участие 56 млн 483. тыс. 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей", - проинформировала она.