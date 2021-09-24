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Верховный суд России предложил дать возможность гражданам обращаться в суд через МФЦ

17:12 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предлагает дать возможность гражданам подавать обращения в суд и получать копии судебных решений через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на прошедшем в онлайн-режиме совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

"В настоящее время в ряде субъектов РФ реализуются пилотные проекты по взаимодействию граждан с судами посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом "одного окна", результаты которых свидетельствуют о востребованности и эффективности этого способа осуществления процессуальных прав (возможности обратиться в суд - прим. ТАСС)", - отметил Лебедев.

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