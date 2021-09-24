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Президент Белоруссии приехал в Сочи с частным визитом - СМИ

18:25 24.09.2021 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу прибыл в Сочи с частным визитом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

Он отметил, что резиденция белорусского президента находится в поселке Красная Поляна Адлерского района Сочи.

"Сотрудники резиденции три дня готовились к встрече. Лукашенко приехал отдохнуть", - подчеркнул источник.

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