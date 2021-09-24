Зкс-главу Каталонии Пучдемона выпустили из итальянской тюрьмы без ограничений
19:30 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанный в Италии, на Сардинии по европейскому ордеру экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был освобожден без каких-либо ограничений и может покинуть остров. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу итальянский адвокат политика Агостинанджело Маррас.
"Пучдемона отпустили без каких-либо ограничений. Он может покинуть Сардинию в любой момент. На 4 октября назначено новое заседание суда, на котором будет обсуждаться данное решение и орден на арест, предполагающий его передачу Испании", - сказал адвокат. Он уточнил, что был в тюрьме, где содержался Пучдемон с минувшей ночи после ареста в аэропорту Альгеро. Он прилетел на итальянский остров в качестве евродепутата и должен был провести ряд встреч с представителями местных властей.
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