Китайцам снова не понравились куриные лапы, поставляемые из России
20:30 24.09.2021 Источник: Интерфакс
Китай вновь предъявил претензии к качеству куриных лап, которые поставляются из России.
Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на переговоры с главным таможенным управлением КНР, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствием поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа).
Случаи нарушений требований китайского законодательства были выявлены в августе и сентябре 2021 года.
"В ближайшее время в адрес Россельхознадзора будут направлены копии ветеринарных сертификатов для проведения расследования причин произошедшего. Ведомство проведет дополнительную работу с экспортерами и ветеринарными службами субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Представители главного таможенного управления КНР предупредили о недопустимости поставок куриных лап с нарушением требований национального законодательства.
Это не первые претензии Китая к куриным лапам из России.
НОВОСТИ
- 21:15 24.09.2021
- В 36 регионах РФ наблюдается рост числа заболевших COVID-19 - Попова
- 20:08 24.09.2021
- Цена на нефть марки Brent медленно приближается к 80 долл/барр
- 19:38 24.09.2021
- РПЦ готовится отобрать Африку у греков
- 19:30 24.09.2021
- Зкс-главу Каталонии Пучдемона выпустили из итальянской тюрьмы без ограничений
- 19:15 24.09.2021
- У Франции появился серьезный вопрос к участникам AUKUS
- 18:55 24.09.2021
- Украина хочет заключить контракт на транзит российского газа, не дожидаясь 2024 года
- 18:42 24.09.2021
- Начгенштаба Валерий Герасимов нацелился на Пакистан
- 18:25 24.09.2021
- Сбер — дважды золотой призёр IPMA Global Project Excellence Awards 202
- 18:25 24.09.2021
- Президент Белоруссии приехал в Сочи с частным визитом - СМИ
- 18:24 24.09.2021
- КПРФ отказали в проведении акции в центре Москвы из-за действующих ограничений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать