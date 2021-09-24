Китайцам снова не понравились куриные лапы, поставляемые из России

20:30 Источник: Интерфакс

Китай вновь предъявил претензии к качеству куриных лап, которые поставляются из России.

Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на переговоры с главным таможенным управлением КНР, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствием поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа).

Случаи нарушений требований китайского законодательства были выявлены в августе и сентябре 2021 года.

"В ближайшее время в адрес Россельхознадзора будут направлены копии ветеринарных сертификатов для проведения расследования причин произошедшего. Ведомство проведет дополнительную работу с экспортерами и ветеринарными службами субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Представители главного таможенного управления КНР предупредили о недопустимости поставок куриных лап с нарушением требований национального законодательства.

Это не первые претензии Китая к куриным лапам из России.